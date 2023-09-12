Masterchef Allstar'da kural ihlali: Alican'dan beklenmeyen hata...

Yayınlanma: 12.09.2023 - 22:38

Güncelleme: 12.09.2023 - 22:38

Masterchef'in 12 Eylül tarihinde yayımlanan bölümünde hangi takımın kaybettiği ve kimlerin potaya girdiği merak ediliyor. Peki, Masterchef ilk takım oyununu kim kazandı? 12 Eylül'de Masterchef'te kimler potaya girdi?

Masterchef'te 10. haftada ilk takım oyunu geride kaldı. Şefler her iki takımdan da Hint mutfağından yemekler istedi.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Masterchef'te 12 Eylül akşamında Hint mutfağına ait olan Samaso, Pani Puri, Murg Makhani, Goan Fısh Curry, Rogan Josh, Biryani ve Kulfi yemekleri yapıldı.

Samosa, Rogan Josh, Biryani ve Kulfi yemeklerini kırmızı takım kazandı. Pani Puri, Murg Makhani ve Goan Fısh Curry yemeklerini mavi takım kazandı.

MAVİ TAKIMDAN KURAL İHLALİ KURAL İHLALİ!

Masterchef Allstar'da 12 Eylül tarihinde 10. haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Takım oyununda şefler yarışmacılardan Hint mutfağına ait yemekler yapmalarını istedi. İki tarım tarafından yapılan kıyasıya yarışta yapılan kural ihlali şaşırttı. Mavi takımın kaptanı Alican'ın sürenin bitmesinin ardından tabağın içindeki ürünü düzeltmesi nedeniyle mavi takımın yaptığı Samosa yemeği şefler tarafından tadılsa da kabul edilmedi.

MASTERCHEF ALLSTAR'DA TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

Hint mutfağı yemeklerinden Samaso, Pani Puri, Murg Makhani, Goan Fısh Curry, Rogan Josh, Biryani ve Kulfi yemeklerini yapan yarışmacılar 4-3'lük bir skorla takım oyununu bitirdi. Günün kazananı ise kırmızı takım oldu. Bu nedeniyle mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.