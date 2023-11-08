Masterchef Allstar'da 8 Kasım'da kim eleme adayı oldu? Masterchef'te takım oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 19:58

Güncelleme: 08.11.2023 - 19:58

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar soğuk-sıcak konsepti ile birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, haftanın eleme adayları kimler, takım oyunlarında skor ne durumda? İşte ayrıntılar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Krokan Bush'un yapıldığı kaptanlık oyununda en başarılı yemeği yapan isim Hasan mavi takımın kaptanı oldu. Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Alican'ı seçti.

MAVİ TAKIM:

Hasan

Eren

Sergen

Barbaros

Dilara

Ayaz

Tanya

KIRMIZI TAKIM:

Alican

Tahsin

Kıvanç

Tolga

Cemre

Batuhan

Esra

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk oyununda yarışmacılardan 7 farklı köfte istendi:

İnegöl köfte: Esra - Tanya

İzmir köfte: Ayaz - Tahsin

Akhisar köftesi: Kıvanç - Sergen

Tire köftesi: Eren - Batuhan

Islama köftesi: Tolga - Dilara

Akçaabat köfte: Barbaros - Cemre

Bursa pideli köfte: Alican - Hasan

Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede kazanan Alican kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM?

Düelloda başarılı olamayan kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Pomellonun kullanıldığı yaratıcılık turunda en başarılı tabağı hazırlayan isim Sergen oldu.

Sergen haftanın ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Ardından yapılan oylamada ise en çok oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Dilara oldu.

BUGÜN OYNANAN TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da 8 Kasım'da yayımlanan bölümde haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. Takım oyunlarını kazanmak isteyen mavi takım skoru 1-1 yapmak için, kırmızı takım ise haftanın galibi olmak için ter dökecek.

Gecenin konsepti ise sıcak ve soğuk konseptler:

Avakado: Eren - Kıvanç

Mantar: Batuhan - Ayaz

Tavuk: Tahsin - Sergen

Bal Kabağı: Esra - Dilara

Salatalık: Tanya - Alican

Yoğurt: Barbaros - Tolga

Barbun: Cemre - Hasan