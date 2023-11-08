Masterchef Allstar'da 8 Kasım'da kim eleme adayı oldu? Masterchef'te takım oyununu kim kazandı?
Masterchef Allstar'da 18 hafta büyük bir heyecanla başladı. Barış'ın vedasının ardından 14 kişi kalan Masterchef yarışmacıları takım oyunlarında üstünlük sağlamak ve bu hafta da kadrodaki yerlerini kaybetmemek istiyor. Peki, Masterchef Allstar'da 8 Kasım'da kim eleme adayı oldu? Masterchef'te takım oyununu kim kazandı?
Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar soğuk-sıcak konsepti ile birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, haftanın eleme adayları kimler, takım oyunlarında skor ne durumda? İşte ayrıntılar...
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Krokan Bush'un yapıldığı kaptanlık oyununda en başarılı yemeği yapan isim Hasan mavi takımın kaptanı oldu. Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MAVİ TAKIM:
Hasan
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
KIRMIZI TAKIM:
Alican
Tahsin
Kıvanç
Tolga
Cemre
Batuhan
Esra
HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk oyununda yarışmacılardan 7 farklı köfte istendi:
İnegöl köfte: Esra - Tanya
İzmir köfte: Ayaz - Tahsin
Akhisar köftesi: Kıvanç - Sergen
Tire köftesi: Eren - Batuhan
Islama köftesi: Tolga - Dilara
Akçaabat köfte: Barbaros - Cemre
Bursa pideli köfte: Alican - Hasan
Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede kazanan Alican kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM?
Düelloda başarılı olamayan kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Pomellonun kullanıldığı yaratıcılık turunda en başarılı tabağı hazırlayan isim Sergen oldu.
Sergen haftanın ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Ardından yapılan oylamada ise en çok oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Dilara oldu.
BUGÜN OYNANAN TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Allstar'da 8 Kasım'da yayımlanan bölümde haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. Takım oyunlarını kazanmak isteyen mavi takım skoru 1-1 yapmak için, kırmızı takım ise haftanın galibi olmak için ter dökecek.
Gecenin konsepti ise sıcak ve soğuk konseptler:
Avakado: Eren - Kıvanç
Mantar: Batuhan - Ayaz
Tavuk: Tahsin - Sergen
Bal Kabağı: Esra - Dilara
Salatalık: Tanya - Alican
Yoğurt: Barbaros - Tolga
Barbun: Cemre - Hasan
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