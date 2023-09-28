Masterchef Allstar'da eleme adayları kimler oldu? Allstar'da 28 Eylül'de eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:50

Güncelleme: 28.09.2023 - 21:50

Masterchef Allstar'da 12. haftanın takım oyunları geride kaldı. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda şefler tarafından istenen yemek Lahmacun oldu. En başarılı lahmacunu yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Tahsin oldu. Kaptanlığı kazanan Tahsin ise kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti. Peki haftanın eleme adayları kimler?

ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA YARIŞMA DEVAM EDİYOR...

Allstar'da 1-1'lik skorda öne geçmek isteyen iki takım da güne çok motive başladı. Şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise Kazandibi oldu. Kaptanların eşleştirmelerine göre yarışmacılar en iyi tatlıyı yapmaya çalışacak.

EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Masterchef'te en iyi Kazandibi'yi yapmaya çalışan yarışmacılar eşleşti:

Tolga - Barbaros

Dilara - Metin

Kıvanç - Sergen

Kerem - Ayaz

Cemre - Eda

Hasan - Azize

Eren - Tahsin

Uğur - Alican

Esra - Barış

Batuhan - Tanya