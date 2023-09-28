Masterchef Allstar'da eleme adayları kimler oldu? Allstar'da 28 Eylül'de eleme adayları kim oldu?
Msterchef Allstar'da haftanın son takım oyunu geride kaldı. Kırmızı takımdan Kıvanç ve Esra; mavi takımdan Tanya ve Barış potaya giren isimler oldu. Peki, haftanın son takım oyununu kazanan kim oldu? Kimler potaya girdi?
Masterchef Allstar'da 12. haftanın takım oyunları geride kaldı. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda şefler tarafından istenen yemek Lahmacun oldu. En başarılı lahmacunu yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Tahsin oldu. Kaptanlığı kazanan Tahsin ise kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti. Peki haftanın eleme adayları kimler?
ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA YARIŞMA DEVAM EDİYOR...
Allstar'da 1-1'lik skorda öne geçmek isteyen iki takım da güne çok motive başladı. Şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise Kazandibi oldu. Kaptanların eşleştirmelerine göre yarışmacılar en iyi tatlıyı yapmaya çalışacak.
EŞLEŞMELER NASIL OLDU?
Masterchef'te en iyi Kazandibi'yi yapmaya çalışan yarışmacılar eşleşti:
Tolga - Barbaros
Dilara - Metin
Kıvanç - Sergen
Kerem - Ayaz
Cemre - Eda
Hasan - Azize
Eren - Tahsin
Uğur - Alican
Esra - Barış
Batuhan - Tanya
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