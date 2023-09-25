MasterChef All Star'da beklenmeyen veda

Sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Eleme potasında olan Kerem, Sefa, Tanya, Azize, Barbaros, Dilara ve Sergen MasterChef'te bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda elenen isim ise izleyicileri oldukça üzdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:37
MasterChef All Star'da beklenmeyen veda
Abone Ol google-news

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın son gününde bir yarışmacı ilgiyle izlenen programa ve hayallerine veda etti. 

İki aşamalı oyunun oynandığı eleme gecesinde yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık tabağı yaptı.

Daha başarız tabak yaparak ikinci etaba kalan Azize, Kerem, Sefa ve Tanya şef tabağı yaptı.

Danilo Zanna'nın tabağını yapan yarışmacılardan Tanya ve Azize başarılı olarak MasterChef All Star'da bir hafta daha kalma hakkı kazandı.

Son ikiye ise Sefa ve Kerem kaldı. 2018 MasterChef ikincisi Kerem Giritlioğlu ilk kez girdiği potada, son ikiye kaldı.

DEFALARCA POTAYA GİRDİ ÇIKTI

MasterChef All Star'a bu akşam veda eden isim Sefa oldu. Haftalardır potada olan MasterChef Sefa, MasterChef All Star 2023'ün bu haftaki elenen yarışmacısı oldu.


Player Alanı
MasterChef masterchef all star masterchef eleme masterchef eleme potası masterchef kim elendi Masterchef Türkiye

İlgili Haberler

MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? Yaptığı hata yüzünden MasterChef hayallerine veda etti!

MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? Yaptığı hata yüzünden MasterChef hayallerine veda etti!
MasterChef All Star'da beklenmeyen veda: Elenen isim Eray oldu

MasterChef All Star'da beklenmeyen veda: Elenen isim Eray oldu
MasterChef All Star'da ortalık karışıyor... Dilara ve Sergen birbirine giriyor: 'Sen anca benim çırağım olursun'

MasterChef All Star'da ortalık karışıyor... Dilara ve Sergen birbirine giriyor: 'Sen anca benim çırağım olursun'

En Çok Okunan Haberler