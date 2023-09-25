MasterChef All Star'da beklenmeyen veda

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:37

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:38

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın son gününde bir yarışmacı ilgiyle izlenen programa ve hayallerine veda etti.

İki aşamalı oyunun oynandığı eleme gecesinde yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık tabağı yaptı.

Daha başarız tabak yaparak ikinci etaba kalan Azize, Kerem, Sefa ve Tanya şef tabağı yaptı.

Danilo Zanna'nın tabağını yapan yarışmacılardan Tanya ve Azize başarılı olarak MasterChef All Star'da bir hafta daha kalma hakkı kazandı.

Son ikiye ise Sefa ve Kerem kaldı. 2018 MasterChef ikincisi Kerem Giritlioğlu ilk kez girdiği potada, son ikiye kaldı.

DEFALARCA POTAYA GİRDİ ÇIKTI

MasterChef All Star'a bu akşam veda eden isim Sefa oldu. Haftalardır potada olan MasterChef Sefa, MasterChef All Star 2023'ün bu haftaki elenen yarışmacısı oldu.