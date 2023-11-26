Masterchef Allstar'da kimler potadan kurtuldu, kim elendi? 26 Kasım Masterchef'ten elenen isim kim oldu?

Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:14

Güncelleme: 26.11.2023 - 18:14

Masterchef Allstar'da 20. hafta geride kaldı. Kıyasıya rekabetin baş gösterdiği haftada yarışmacılar önce takım oyununu kazanmak için ardından ise potaya girmemek için ter döktü. Bazılarının çabasının yetmediği haftada 6 isim eleme potasına dahil oldu. Bu isimlerin kimler olduğu, pazar akşamı yayımlanan bölümde kimlerin eleme turundan çıktığı ve kimin elendiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar'da kimler potadan kurtuldu, kim elendi? İşte 26 Kasım Masterchef'ten elenen isim...

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı içli köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Alican oldu. Alican kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Alican

Cemre

Esra

Hasan

Barbaros

Dilara

KIRMIZI TAKIM

Batuhan

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Sergen

İLK TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

İlk takım oyunu kaybeden kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre eleme potasına Barbaros'u gönderdi. Yapılan oylama sonucu ise potaya giren ikinci isim Dilara oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasına Hasan'ı gönderdi. Oylama sonucu eleme adayı olarak Alican belirlendi.

ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı Esra ile Cemre oynadı. Kazanan Cemre olduğu için Esra oylama olmadan direkt eleme adayı seçildi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takım bu hafta 3-0 kaybetti.

ALLSTAR'DA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

24 Kasım'da yayımlanan bölümde Öğretmenler Günü'ne özel olarak yarışmacıların öğretmenleri programa katıldı. Ödül oyununda yarışmacılar öğretmenleri ile birlikte başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı.

Gecenin birincisi olarak büyük ödülü kazanan isim Hasan oldu.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımdan Cemre hariç herkesin eleme potasında olduğu gecede kırmızı takımda yer alan yarışmacılardan Tolga, Batuhan, Eren, Kıvanç, Sergen ve Tahsin'e ek olarak Cemre eleme potasına dahil olmamak için iki turdan oluşan günde; en kötü tabağın sahibi olmamak için önlüklerini giydi.

2015 Masterchef Danimarka şampiyonu olan Umut Sakarya'nın konuk olduğu gecede yarışmacılardan istenen yemek, Vesterhavet oldu. Gecenin birincisi Cemre, ikincisi Kıvanç, üçüncüsü ise Sergen oldu.

İkinci turda yapılan açık arttırmada Tolga sadece balık alarak 45 dakika, Batuhan 25 dakika, Tahsin 20 dakika ve Eren ise 15 dakika elde etti.

Gecenin birinciliğini ise iki kişi paylaşıyor. Hem en uzun süreye ve en az malzemeye sahip olan Tolga, hem de en çok malzemeye ev en kısa süreye sahip olan Eren turun birinciliğini paylaştı. Şefler tarafından büyük bir övgü ile karşılanan tabaklar süre sıkıntısı yaşayabilecek olan ve bir tek balığa sahip olan Tolga oldu.

Böylelikle, Batuhan potaya dahil olan 6. isim oldu.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Batuhan'ın da potaya dahil olmasının ardından eleme potasının son hali şu şekli aldı:

Barbaros, Alican, Dilara, Esra, Hasan, Batuhan.

MASTERCHEF ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ?

Masterchef Allstar'da artık 20. hafta itibari ile 12 kişi kalan yarışmacılardan artık altısı eleme potasına girecek. Artık her bir yarışmacının bireysel olarak elenme ihtimali daha yüksek.

Eleme gecesinde şefler tarafından kullanılması istenen malzemeler Bottarga ve kuz kulağı.