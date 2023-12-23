Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:44

Güncelleme: 23.12.2023 - 17:44

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar dördüncü eleme adayı olamamak için ter döküyor. Bu gece ekrana gelen bölümde Masterchef Allstar'a Ömür Akkor konuk oldu. Peki, Masterchef Allstar'da son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık eleme potası...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar yarışmacıları yarışmanın son kaptanlık oyununda mavi takımın başına geçmek için kıyasıya yarışacak. Bu hafta yarışmacılardan istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu. Geriye kalan son 8 isim mavi takımın kaptanlığını üstlenebilmek için önlüklerini giydi.

Gecenin en başarılı tabaklarını yapan Eren, Tahsin, Batuhan ve Barbaros ikinci etapta kabak tatlısı yaptı.

Gecenin sonuncusu Batuhan oldu. Mehmet Şef'in Batuhan'ın tabağına yaptığı yorum yarışmacıları güldürdü. Mehmet Şef, Batuhan'ın bir kabak tatlısı değil kabağın yan ürün olduğu bir tabak olduğunu söyledi.

İkinci turda en başarılı tabağı çıkartarak mavi takımın kaptanı olan isim Tahsin oldu. Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Tahsin

Sergen

Barbaros

Hasan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Eren

Esra

Kıvanç

Batuhan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu Tahsin kaptanlığındaki mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununa çıkan kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi Kıvanç oldu. Yapılan oylamada ise iki oy alan Esra eleme potasına giden ilk isim oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda şefler tarafından tavuk istendi. Kaptanların seçimi ile eşleşen yarışmacılar düelloda rakibinden daha başarılı tabaklar çıkarmaya çalışacak. İşte eşleşmeler:

Eren ve Hasan - Tavuk Kanat Izgara

Esra ve Barbaros - Buffalo Wings

Kıvanç ve Sergen - Huraideu Chicken

Batuhan ve Tahsin - Louisiana Chicken

Takım oyununun kazananı yeniden mavi takım oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Gecenin en başarılı tabağını çıkaran isim Eren oldu. Ardından yarışmacılar oylama yaparak ikinci adayı belirledi. 3 oy alan Batuhan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Günün dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isim Kıvanç oldu. Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç'tan sonra potaya giden isim de Eren oldu.

ALLSTARIN SON ELEME ADAYI BELLİ OLACAK...

Kırmızı takım Kıvanç haricinde eleme potasında yer alıyor. 14 oyundan sadece iki tanesini kazanmayı başaran kırmızo takımda kaptan Eren'e ek olarak Esra ve Batuhan da eleme potasında. Mavi takımın kaptanı Tahsin ise takım oyununda hiç kaybetmediği için adını son 7'ye yazdıran ilk isim oldu.

Ömür Akkor'un konuk olduğu gecede yarışmacılar en az başarılı olan tabağı yapmamak ve eleme potasının son ismi olmamak için önlüklerini giyecek...