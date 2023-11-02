Allstar'da gergin oylama!
17. hafta büyük bir heyecan ile başladı. 16. haftada son şampiyon Metin'in elenmesinin ardından gergin bir hafta başladı. Peki haftanın eleme adayları kim oldu?
Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son şampiyon Metin elenmişti. Peki, Masterchef'te ilk takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? 31 Ekim'de Allstar eleme potası...
ALLSTAR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Masterchef Allstar'da yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. 17. haftanın mavi kaptanı Tahsin oldu. Mavi takımın kaptanlığını kazanan Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olması için son haftada mavi takımın kaptanlığını üstlenen Cemre'yi seçti.
İŞTE 17. HAFTA'DA TAKIMLAR...
Mavi takım:
Tahsin
Sergen
Hasan
Kıvanç
Eren
Ayaz
Barbaros
Tanya
Kırmızı takım:
Cemre
Dilara
Tolga
Barış
Esra
Batuhan
HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Gecenin menüsünde amuse bouche, soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, salata, ana yemek, tatlı vardı. Bu meüyü başarılı bir şekilde tamamlayan takım ise Tahsin kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.
Cemre kaptanlığındaki takım geçen hafta ile birlikte üst üste 4. dokunulmazlık oyununa çıktı.
Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kurtulmak isteyen yarışmacılar yaratıcıl turunda mascarpone ve jalapeno kullandı.
Şefler Dilara, Tolga, Esra ve Cemre'nin tabaklarını başarılı buldu. Gecenin birincisi ise Dilara oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara ilk eleme adayı olarak Cemre'yi seçti. Cemre'nin birinci eleme adayı olmasının ardından oylama çıkan isim ise Alican oldu.
İKİNCİ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Çarşamba günü yayımlanan Mastechef'in ikinci takım oyununda Doğu Anadolu Mutfağı'ndan yemekler istendi:
Doğaba çorbası
Gillor
Kars ketesi
Kırkçikli Kelam dolması
Keledoş
Abdigör
Kadayıf dolması
Yapılan yemeklerde diğer takıma göre daha başarılı olan takım Tahsin kaptanlığındaki mavi takım oldu. Böylece haftanın durumu 2-0 oldu.
3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel Dokunulmazlıkta 45 dakika içinde en başarılı pie floater yapan isim Esra oldu.
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasının 3. adayı olarak Tolga'yı seçti.
Yapılan oylamada ise eleme adayı olarak belirlenen isim Barış oldu.