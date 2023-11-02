Allstar'da gergin oylama!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:12

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:12

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son şampiyon Metin elenmişti. Peki, Masterchef'te ilk takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? 31 Ekim'de Allstar eleme potası...

ALLSTAR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?

Masterchef Allstar'da yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. 17. haftanın mavi kaptanı Tahsin oldu. Mavi takımın kaptanlığını kazanan Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olması için son haftada mavi takımın kaptanlığını üstlenen Cemre'yi seçti.

İŞTE 17. HAFTA'DA TAKIMLAR...

Mavi takım:

Tahsin

Sergen

Hasan

Kıvanç

Eren

Ayaz

Barbaros

Tanya

Kırmızı takım:

Cemre

Dilara

Tolga

Barış

Esra

Batuhan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Gecenin menüsünde amuse bouche, soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, salata, ana yemek, tatlı vardı. Bu meüyü başarılı bir şekilde tamamlayan takım ise Tahsin kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

Cemre kaptanlığındaki takım geçen hafta ile birlikte üst üste 4. dokunulmazlık oyununa çıktı.

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kurtulmak isteyen yarışmacılar yaratıcıl turunda mascarpone ve jalapeno kullandı.

Şefler Dilara, Tolga, Esra ve Cemre'nin tabaklarını başarılı buldu. Gecenin birincisi ise Dilara oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara ilk eleme adayı olarak Cemre'yi seçti. Cemre'nin birinci eleme adayı olmasının ardından oylama çıkan isim ise Alican oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Çarşamba günü yayımlanan Mastechef'in ikinci takım oyununda Doğu Anadolu Mutfağı'ndan yemekler istendi:

Doğaba çorbası

Gillor

Kars ketesi

Kırkçikli Kelam dolması

Keledoş

Abdigör

Kadayıf dolması

Yapılan yemeklerde diğer takıma göre daha başarılı olan takım Tahsin kaptanlığındaki mavi takım oldu. Böylece haftanın durumu 2-0 oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel Dokunulmazlıkta 45 dakika içinde en başarılı pie floater yapan isim Esra oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasının 3. adayı olarak Tolga'yı seçti.

Yapılan oylamada ise eleme adayı olarak belirlenen isim Barış oldu.