Masterchef Allstar'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kim oldu?
Masterchef Allstar'da eleme heyecanı devam ediyor. Eşitliğin sürdüğü Masterchef'te kritik takım oyunu hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son eleme adayları bu bölüm ile belli olacak... Peki, Masterchef Allstar'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
Msterchef Allstar'da bu hafta kaptanlık oyununu Alican kazandı. Kırmızı takımın kaptanı olan Barış ile kıyasıya yarış sürecek. Bu bölümde üçüncü takım oyununda haftanın 5. ve 6. eleme adayları belli olacak. Peki, Masterchef Allstar'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kim oldu?
HAFTANIN İLK ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?
Haftanın ilk takım oyununu kazanan Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin oldu. Metin haftanın ilk eleme adayını belirledi. Azize belirlenen ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Oylama sonucunda Kıvanç potaya giren isim oldu.
HAFTANIN İKİNCİ ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?
All Star yarışmasında ilk turda takım oyunu oynandı. Yarışmacılar Mısır yemeklerini yaparken tüm kozlarını paylaştı. Takım oyununda başarılı olan taraf mavi takım oldu.
Kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Tahsin oldu. Tahsin eleme adayı olarak Eren'in ismini söyledi. Oylama sonucunda ise eleme adayı Cemre oldu.
HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te üçüncü takım oyununda takım oyunlarında 1-1 skorla eşitlik söz konusu. Allstar'da bugün kazanan takım haftanın kazananı olacak. Gecenin yemekleri ise sakatat...
Gecenin yemekleri ise şöyle:
Koç Yumurtası
Arnavut Ciğeri
Dana Yanak, Patates Püresi, Demi Glace
Trippa Alla Romana
Nohutlu Kuzu İşkembe
Arpa Şehriyeli Oğlak Başı
Kuzu Yürek Dolması
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