Yayınlanma: 19.10.2023 - 21:22

Güncelleme: 19.10.2023 - 21:22

Msterchef Allstar'da bu hafta kaptanlık oyununu Alican kazandı. Kırmızı takımın kaptanı olan Barış ile kıyasıya yarış sürecek. Bu bölümde üçüncü takım oyununda haftanın 5. ve 6. eleme adayları belli olacak. Peki, Masterchef Allstar'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kim oldu?

HAFTANIN İLK ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu kazanan Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin oldu. Metin haftanın ilk eleme adayını belirledi. Azize belirlenen ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Oylama sonucunda Kıvanç potaya giren isim oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?

All Star yarışmasında ilk turda takım oyunu oynandı. Yarışmacılar Mısır yemeklerini yaparken tüm kozlarını paylaştı. Takım oyununda başarılı olan taraf mavi takım oldu.

Kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Tahsin oldu. Tahsin eleme adayı olarak Eren'in ismini söyledi. Oylama sonucunda ise eleme adayı Cemre oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te üçüncü takım oyununda takım oyunlarında 1-1 skorla eşitlik söz konusu. Allstar'da bugün kazanan takım haftanın kazananı olacak. Gecenin yemekleri ise sakatat...

Gecenin yemekleri ise şöyle:

Koç Yumurtası

Arnavut Ciğeri

Dana Yanak, Patates Püresi, Demi Glace

Trippa Alla Romana

Nohutlu Kuzu İşkembe

Arpa Şehriyeli Oğlak Başı

Kuzu Yürek Dolması