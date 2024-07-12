Masterchef ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te kim önlüğün sahibi oldu?
MasterChef 2024 büyük bir tempoyla başladı. Son eleme turuna kadar gelebilen yarışmacılar bugün ana kadronun ilk ismi olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te kim önlüğün sahibi oldu? İşte ayrıntılar...
Masterchef 2024 sezonu heyecan dolu bir şekilde başladı. Bireysel ve üçlü eleme turlarının ardından son tura adını yazdırmayı başaranlardan ilk isim ise bugün belli olacak. Yarışmacılardan istenen yemek ise Kilis Tava oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yeniden yer aldığı yeni sezonda adını kadroya yazdıran isim merak ediliyor. Peki, Masterchef ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te kim önlüğün sahibi oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜST TURA KİM ÇIKTI?
Masterchef'te kıyasıya rekabetin yer aldığı bölümde ana kadroya çıkan isim bu akşam yayımlanacak olan bölümün ardından belli olacak.
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