MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuracak: Şef Mehmet Yalçınkaya yola çıktı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ile sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken; son olarak Şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef yarışmacıları depremden etkilenen farklı bölgelerde mutfak kurmak için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:45
MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuracak: Şef Mehmet Yalçınkaya yola çıktı
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu süreçte aralarına şarkıcı ve oyuncu gibi isimlerin de dahil olduğu onlarca ünlü, depremzedeler için seferber oldu.

Son olarak Acun Medya bünyesinde yayına devam eden yemek yarışması MasterChef ekibi de depremde etkilenenlere yemek yapmak üzere deprem bölgesine gidiyor.

MEHMET ŞEF YOLA ÇIKTI

Ekibin içinde yer alan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya yoldan yaptığı yayında meslektaşlarına da çağrıda bulundu.

Yalçınkaya yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktık, yarışmacıların 3-4’ü zaten Maraş’ta, Hatay’da, Antep’te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup, yemekler yapacağız. Araçla gidiyoruz dolaşacağız" dedi.

Mehmet Şef daha sonra yaptığı paylaşımda ise yemek yapabilecek aşçı arkadaşlarına çağrıda bulundu.


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