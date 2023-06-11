MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:54

Güncelleme: 11.06.2023 - 15:54

MasterChef All Star'ın yeni sezon fragmanı yayımlandı. Fragmanda Somer Şef'in yerine Şef Yılmaz Öztürk yer aldı.



YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?



1981 yılında doğan Yılmaz Öztürk, meslek yaşamına 1998 yılında Ankara'da başladı. 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya kazandı. 2007 yılına kadar İstanbul'un önemli restoranlarında şeflik yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. 2012 yılında Alaçatı’da olarak L’Escargot Restaurant’ı kurdu. 2017 yılında İstanbul'a dönerek Mürver Restoran'da şef oldu. MasterChef yarışmasına konuk jüri olarak katıldı. TRT Belgesel'de yayımlanan 'Açık Ateş' programını hazırlayıp, sundu.



MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef All Star'ın ilk bölümü 14 Haziran'da yayımlanacak.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman