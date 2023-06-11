MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir?
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanın yayımlanmasının ardından izleyiciler Somer Şef'in yerine yarışmaya dahil olan Şef Yılmaz Öztürk'ün yaşamını merak ediyor.
MasterChef All Star'ın yeni sezon fragmanı yayımlandı. Fragmanda Somer Şef'in yerine Şef Yılmaz Öztürk yer aldı.
YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?
1981 yılında doğan Yılmaz Öztürk, meslek yaşamına 1998 yılında Ankara'da başladı. 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya kazandı. 2007 yılına kadar İstanbul'un önemli restoranlarında şeflik yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. 2012 yılında Alaçatı’da olarak L’Escargot Restaurant’ı kurdu. 2017 yılında İstanbul'a dönerek Mürver Restoran'da şef oldu. MasterChef yarışmasına konuk jüri olarak katıldı. TRT Belgesel'de yayımlanan 'Açık Ateş' programını hazırlayıp, sundu.
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MasterChef All Star'ın ilk bölümü 14 Haziran'da yayımlanacak.
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman
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