MasterChef kaptanlık oyunu: 4 Kasım'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 23:15

Güncelleme: 05.11.2024 - 00:29

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 4 Kasım'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Akın oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 14. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Şirin oldu. En başarılı pizzayı hazırlayan Şirin gecenin birincisi, Ezgi ikincisi oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi Takım kaptanı olan Şirin, Kırmızı Takım kaptanlığına Semih'i seçti. Yapılan avantaj oyununda Semih Şirin'i yenerek avantajı elde ederek kendi takımındaki Erim'i, Mavi Takımdan Emre'yle yer değiştirdi.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Şirin (Kaptan)

Onur

Eda

Muratcan

Alper

Erim

KIRMIZI TAKIMLAR KİMLER VAR?