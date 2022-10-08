MasterChef Kayhan Özekin'in isyanı tepki çekti: '10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamıyoruz'
Etiler'de 10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamadığını iddia eden eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin, "Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok" dedi. Özekin'in bu sözleri, sosyal medyada tepki çekti.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kayhan Özekin, sosyal medya hesabından Etiler'de çalıştığı mekan için bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek sitem etti.
"10 BİN TL'YE BULAŞIKÇI BULAMIYORUZ"
Bulaşık yıkarken video çeken Kayhan Özekin, "Etiler'in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım. Sabah alırsın akşam bırakırsın, cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam" dedi.
Binlerce üniversite mezunu gencin ve binlerce yurttaşın işsiz olduğu, enflasyonun da 20 yılın zirvesinde olduğu Türkiye'de, Özekin'in ifadeleri tepki çekti.
"MASTERCHEF'TEN SONRA KARİYERİMİZDE GERİYE GİDİYORUZ"
İçinde bulunduğu duruma tepki gösteren Özekin, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben anlamadım abi. Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki."
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