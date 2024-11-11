Tabağında kasnak unuttu 0 puan kazandı... Hatası yarışmadan elenmesine neden oldu!

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda 14. haftanın eleme gecesinde tabağında kasnak unutan bir yarışmacının tabağı değerlendirilmeye alınmadı. Bu hata yarışmacının yarışmadan elenmesine neden oldu.

Tabağında kasnak unuttu 0 puan kazandı... Hatası yarışmadan elenmesine neden oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 01:08

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 14. haftada eleme potasına dahil olan Eda, Nigar, Kaan ve Semih iki turdan oluşan eleme gecesinde kıyasıya rekabet etti. Eleme gecesinin ilk turunda tabağında kasnak unutan yarışmacı turdan 9 puan aldı ve bu hatası yarışmaya elenmesine sebebiyet verdi...

TABAĞINDA KASNAK UNUTTU!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Nigar eleme gecesinin ilk turunda tabağında kasnak unuttu. Şeflerin ve yarışma arkadaşlarının uyarısını duymayan Nigar'ın tabağı değerlendirilmeye alınmadı. Bu nedenle Nigar ilk turda 0 puan alarak arkadaşlarının puan olarak arkasında kaldı.

Gecenin sonunda en düşük puanın sahibi olan Nigar yarışmaya veda etti.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef eleme potası #masterchef eleme

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