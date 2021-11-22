MasterChef jürisi milyonluk araca çarpıp gitti
MasterChef Türkiye yarışmasının jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun şoförü milyonluk spor araca çarptı. Aracın hasar görmesine rağmen aldırış etmedikleri ve oradan uzaklaştıkları iddia edildi.ç
Tv 8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, önceki akşam kız arkadaşıyla Bebek’te görüntülendi.
Snob Magazin’in haberine göre; Çekildiklerini gören Sivrioğlu'nın şoförü, 3 milyonluk spor bir araca çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen Somer Sivrioğlu'nun aldırış etmediği ve oradan uzaklaştıkları öne sürüldü.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Araç sahibi, Somer Sivrioğlu'nun bindiği aracın plakasını alarak polisi aradı. Araç sahibi, mağduriyeti giderilmezse şikayetçi olacağını söyledi.
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