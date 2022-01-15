MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu belli oldu

15 Ocak 2022 Cumartesi, 10:07

Yarışma programı MasterChef'in şampiyonu TV8 ekranlarındaki canlı yayında belli oldu. Ünlü şefler Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef 2021'de Temmuz ayından bu yana süren macera 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalandı.

MasterChef ana kadrosundaki Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin tüm rakiplerini geride bırakmış ve büyük finale adını yazdıran iki yarışmacı olmuştu. MasterChef'in 158. ve final gününde Hasan ve Eren son defa ünlü şeflerin karşısına çıktı. MasterChef 2021 şampiyonu olmak için yarışan Eren ve Tahsin, ilk turda Türk mutfağı menüsü, 2. turda ise uluslararası mutfaktan menülerle yarıştı. MasterChef şampiyonunun belli olacağı finaldeki son turda ise Eren 'bostan', Hasan ise 'hayat' adını verdiği imza yemekleriyle şeflerin karşısına çıktı.

Şeflerin puanları sonunda ise MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklandı. MasterChef'i kazanan isim şampiyonluk kupasını kaldırdı.

MASTERCHEF FİNALDE İLK TURU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 158. ve final bölümünde jürinin karşısına bir kez daha çıkan Hasan ve Eren, kendi belirledikleri Türk mutfağından yöresel yemekler yaptı. Yarışmacılara yemekleri hazırlaması için 1,5 saat süre verildi.

TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDAN YEMEKLER ÇIKTI

Finalin ilk etabında Hasan kebap türü yemekleri tercih ederken, Eren ise Ege mutfağından yemekler hazırladı. Yarışmacıların Türk mutfağından yemekler hazırladığı menüde başlangıç, ana yemek ve tatlı yer aldı.

Hasan'ın menüsü Anadolu isimli başlangıç, altı ezmeli isimli ana yemek ve Kapadokya tatlısından oluştu. Eren'in menüsünde başlangıç olarak Urla, ana yemek Antep ve Anadolu isimli tatlı yer aldı.

FİNALDE PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Süre bitiminde yarışmacıların yemeklerini ünlü şefler tattı ve ilk tur puanlarını verdi.

MasterChef'te finalin 2. gününün ilk etabında Eren 19, Hasan ise 23 puan aldı. Böylece Hasan ilk gün sonunda 59 olan puanını 82'ye yükseltti. Eren ise 65 olan puanını 84'e çıkarttı. Hasan, ilk gün sonunda 6 olan puan farkını 2'ye indirdi.

İKİNCİ OYUNDA ULUSLARARASI MENÜYLE YARIŞTILAR

Günün ikinci oyununda ise başlangıç, ana yemek, tatlıdan oluşan uluslararası bir menü yorumlaması yapıldı.

Hasan'ın menüsünde deniz mahsüllü connoli, atlas ve churro yer aldı.

Eren'in menüsünde ise doğa, zarzuela ve külah isimli yemekler ve tatlıdan oluştu.

MASTERCHEF FİNAL 2. OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef final gecesi ikinci oyununda uluslararası menü uyarlaması yapıldı. Verilen süre yine doksan dakika oldu.

Şefler oylarını mühürlü zarflara koydu. Bu oyun sonrasında verilen puanların yer aldığı zarfla ise canlı yayında açıldı. Bu turda Eren 24, Hasan 21 puan topladı. Böylece genel toplamda Eren 108, Hasan 103 puana ulaştı.

CANLI YAYINDA YARIŞTILAR

MasterChef şampiyonunu belirleyecek son yemek ise canlı yayında yapıldı. Büyük finalde son oyun ise yarışmacıların imza tabağı oldu. Canlı yayındaki finaleMasterChef stüdyosuna ise bu sezon ana kadroya mücadele eden yarışmacılar ile Hasan ve Eren'in aileleri konuk oldu.

Hasan ve Eren kaderlerini belirleyecek olan imza tabaklarını canlı yayında hazırladı.

FİNAL YEMEKLERİNE 'BOSTAN' VE 'HAYAT' İSİMLERİNİ VERDİLER

Süre bitiminde Hasan ve Eren yemeklerini şeflerin önüne getirdi. Eren 'bostan' ismini verdiği ve kuzu eti ağırlıklı bir tabakla jüri karşısına çıktı.

Hasan ise kaz ciğeri kullandığı imza tabağına ise 'hayat' adını verdi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin'in imza tabaklarını canlı yayında tattı.

CANLI YAYINDA PUANLADILAR

TV8 ekranlarındaki MasterChef 2021 finalinin canlı yayınında, ünlü şefler tadımlarını yaptıktan sonra puanlarını verdi. MasterChef finalin son etabında Eren ve Hasan'ın yemekleri ayrı ayrı puanlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Hasan ve Eren'in yemeklerine 8'er puan verdi. Danilo Zanna Hasan'ın yemeğine 8, Eren'in tabağına ise 9 puan verdi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

MasterChef 2021 şampiyonunu belirleyen puanları ise Somer Sivrioğlu belirledi. Sivrioğlu Hasan'ın yemeğine 8 puan verdi. Hasan böylece 127 puanla MasterChef'i tamamladı. Sivrioğlu Eren'e 9 puan verdi.

Böylece MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu. MasterChef 2021'i şampiyonlukla tamamlayan Eren Kaşıkçı, kupayı Mehmet Yalçınkaya'nın elinden aldı.

Eren, finalde yarıştığı Hasan'la birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı. MasterChef'i şampiyon tamamlayan Eren, son model bir otomobilin de sahibi oldu.