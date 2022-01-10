MasterChef Türkiye'de ilk 3'e kalan isim belli oldu
TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde çeyrek final heyecanı yaşandı. Aylardır süren maratonda ilk 3 yarışmacı arasına adını yazdıran ilk isim Eren olmuştu. Son olarak çeyrek finalist olan Sergen, Tahsin ve Hasan arasında bir mücadele yaşandı. Yarışmacıların kaderini ise son turdaki 'Ben saksı değilim' yemeği belirledi.
Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale gelindi. Aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak.
Son olarak MasterChef Türkiye’de Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen, Tahsin ve Hasan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalan ikinci isim belli oldu.
MASTERCHEF’TE İLK ÜÇE KALAN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?
Çeyrek finalde Tahsin, Sergen ve Hasan ilk 3’e kalabilmek için zorlu bir mücadele sergiledi. İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı.
İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı. Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan ise 39 puan aldı.
KAZANANI SON OYUN BELİRLEDİ
Üçüncü tabak ise kazananı belirledi. Üç MasterChef adayı, Somer Sivrioğlu'nun tarifi olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yaparak yarıştı. Hasan'ın yemeği pişmedi ve jüri en düşük puanı vermiş oldu.
Oynanan etaplar sonrasında ise şeflerden en fazla puanı alarak MasterChef’te ilk 3’e kalmayı başaran isim Tahsin oldu.
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