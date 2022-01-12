MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

12 Ocak 2022 Çarşamba, 09:58

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef Türkiye 155. bölümde Tahsin, Eren ve Hasan finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gecenin en iyi yemeklerini yapan ve şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef’te ilk ikiye adını yazdırdı. MasterChef 2021 şampiyonu ise Cuma akşamı canlı yayında belli olacak.

TAHSİN, EREN VE HASAN'IN ZORLU MÜCADELESİ

MasterChef Türkiye’de günün konsepti 'kırmızı' oldu. Yarışmacılar, kendi menülerini oluşturdu. Menüde soğuk başlangıç, ana yemek ve tatlı yer aldı. İlk oyunda yarışmacılar kafalarında oluşturdukları soğuk başlangıcı yapmak için uğraştı. Süre sonunda yapılan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. İlk oyunda Tahsin 17, Hasan 24 ve Eren 25 puan aldı. Böylece ilk oyunda en çok puanı toplayan Eren oldu.

ANA YEMEKTE TAHSİN GERİDE KALDI

İkinci etapta ana yemek yapıldı. Verilen sürenin bitimiyle şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve kritik puanları açıkladı. İkinci oyunda Hasan 23, Eren 22, Tahsin 19 puan aldı. Toplamda ise Tahsin 36, Eren 47, Hasan 47 puana yükseldi.

MASTERCHEF'TE İKİLİ FİNALE KİM YÜKSELDİ?

MasterChef Türkiye'nin finale yükselen yarışmacıyı ise son etap belirledi. Yarışmacılar menülerindeki tatlıyı yaparak şeflerin önüne sundu. Eren'in tatlısı 3 şeften de 9'ar puan aldı. Böylece toplamda Tahsin 60, Hasan 68 ve Eren ise 74 puana yükseldi.

Böylece MasterChef'te büyük finale kalan ilk yarışmacı Eren Kaşıkçı oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef 2021’de ikinci finalist ise 12 Ocak Çarşamba akşamı belli olacak. Perşembe günü finalistler arasında ilk gün oyunları oynanacak. 14 Ocak Cuma günü ise canlı yayında büyük final ekrana gelecek. İki finalist arasındaki mücadelede kazanan MasterChef şampiyonu olacak.