Böbreklerini kaybetmişti... MasterChef Hamza'dan üzen haber: Şef Somer Sivrioğlu duyurdu

11 Eylül 2022 Pazar, 09:57

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'de geçen haftalarda, önceki sezonun yarışmacıları programa katılarak seyirciyi şaşırtan bir sürpriz yapmıştı. Sempatik kişiliğiyle seyircinin aklında yer eden önceki sezonun yarışmacısı Masterchef Hamza'nın stüdyoda olmaması seyircinin dikkatinden kaçmamıştı.

BÖBREKLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Görüntülü olarak yayına bağlanan Hamza yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini açıklamıştı.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sözleriyle herkesi üzüntüye boğan Hamza, annesinden nakil alacağını belirtmişti. Masterchef Türkiye'nin 10 Eylül akşamı ekrana gelen bölümünde Somer Şef, Hamza'yla ilgili son durumu duyurdu.

"Çok da harika bir haberle başlayamayacağız" diyen Somer Şef, "Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor" diye konuştu.

"BİR UYUMSUZLUK YAKALANMIŞ..."

Somer Şef, "Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış" ifadelerini kullandı.

Şef Somer Sivrioğlu, "Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" sözlerine yer verdi.

ÖDÜL, PARA ÖDÜLÜNE ÇEVRİLDİ

Hamza için üzülen yarışmacılar jüri üyelerinden bir istekte bulundu. Masterchef yarışmacıları kazanacakları ödülü Hamza için maddiyata çevirmek istediğini belirtti.

Yarışmacıların talebi üzerine Somer Şef "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz" dedi. Masterchef'te bir ilk yapılarak ödül paraya çevrildi. Ödül miktarını Somer Şef 50 bin TL olarak açıkladı.