Böbreklerini kaybetmişti... MasterChef Hamza'dan üzen haber: Şef Somer Sivrioğlu duyurdu
Performansıyla MasterChef Türkiye 2021'e damga vuran Hamza Mercimek'in böbreklerini kaybettiği ve haftada 3 gün diyalize bağlandığı ortaya çıkmıştı. Son olarak; Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'de, seyirciyi üzen haberi Somer Şef açıkladı.
TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'de geçen haftalarda, önceki sezonun yarışmacıları programa katılarak seyirciyi şaşırtan bir sürpriz yapmıştı. Sempatik kişiliğiyle seyircinin aklında yer eden önceki sezonun yarışmacısı Masterchef Hamza'nın stüdyoda olmaması seyircinin dikkatinden kaçmamıştı.
BÖBREKLERİNİ KAYBETMİŞTİ
Görüntülü olarak yayına bağlanan Hamza yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini açıklamıştı.
SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sözleriyle herkesi üzüntüye boğan Hamza, annesinden nakil alacağını belirtmişti. Masterchef Türkiye'nin 10 Eylül akşamı ekrana gelen bölümünde Somer Şef, Hamza'yla ilgili son durumu duyurdu.
"Çok da harika bir haberle başlayamayacağız" diyen Somer Şef, "Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor" diye konuştu.
"BİR UYUMSUZLUK YAKALANMIŞ..."
Somer Şef, "Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış" ifadelerini kullandı.
Şef Somer Sivrioğlu, "Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" sözlerine yer verdi.
ÖDÜL, PARA ÖDÜLÜNE ÇEVRİLDİ
Hamza için üzülen yarışmacılar jüri üyelerinden bir istekte bulundu. Masterchef yarışmacıları kazanacakları ödülü Hamza için maddiyata çevirmek istediğini belirtti.
Yarışmacıların talebi üzerine Somer Şef "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz" dedi. Masterchef'te bir ilk yapılarak ödül paraya çevrildi. Ödül miktarını Somer Şef 50 bin TL olarak açıkladı.
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