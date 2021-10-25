Şef Mehmet Yalçınkaya sosyal medyadan isyan etti: 'Bu yapılan emek hırsızlığı...'

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:11

Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, sadece Masterchef Türkiye programı üzerinden değil aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da yakından takip edilen bir isim.

Zaman zaman sergilediği sert tavırlarla tanınan Mehmet Şef, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kendisini rahatsız eden bir konuda açıklamada bulundu.

"EMEK HIRSIZLIĞI"

Kendisine ait bir tek işletme olduğunu söyleyen Yalçınkaya, bazı mekanların kendi adını kullanarak sanki orada çalışıyormuş gibi gösterilmesine sert tepkide bulundu.

Bu durumun 'emek hırsızlığı' olduğunu söyleyen Mehmet Yalçınkaya insanların 'kul hakkı yememeleri gerektiğini' söyledi.

Ünlü şef, şu ifadeleri kullandı:

"EMEK HIZSIZLIĞI. Emek çok değerli. Uzun yıllardır emek verdiğim Gastronomi alanında, 35 yıllık birikimimle hizmete açtığım tek yer Yeşilköy’de İstanbul fuar merkezi yanında bulunan MYK Restorandır. Yanlış bilgilere itibar etmeyin."