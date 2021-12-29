MasterChef yarışmasında Mehmet Yalçınkaya'dan bir ilk
MasterChef Türkiye'de Tahsin, yaptığı tatlıyla şeflerden tam not aldı. 4 yıldır yarışmada jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya ilk kez kaşık attı.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ocak ayında büyük final yapacak olan yarışmada dokunulmazlık heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen ve Tahsin Küçük iki ayrı takımda yarıştı.
ŞEF YALÇINKAYA, KAŞIK ATTI
Dokunulmazlık oyununda pişmaniye kullanarak tatlı yapan Tahsin, şeflerden tam not aldı. Yemeklerin tadına bakan şeflerden Mehmet Yalçınkaya Tahsin'in tatlısı için kaşık attı. Yalçınkaya, "4 senede bir kez kaşık attım" dedi.
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