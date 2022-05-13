MasterChef Türkiye yeni jüri üyesi kim? Mehmet Yalçınkaya yerine kim geldi?

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:28

TV8 ekranlarında başlaması beklenen MasterChef Türkiye jürisinde değişikliğe gidildi. Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef Türkiye'den ayrıldığı iddia edildi. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmadan neden ayrıldığı ve yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'den neden ayrıldı? MasterChef Türkiye'ye Mehmet Yalçınkaya'nın yerine kim gelecek? MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi kim?

TV8'in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de büyük bir değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'den ayrılık haberi geldi. Mehmet Yalçınkaya, Masterchef 2022'de yer almayacak.

MEHMET YALÇINKAYA, MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI?

Masterchef Türkiye'de 3 sezondur jüri üyeliği yapan Mehmet şef bu sene programda yer almayacak. Mehmet Yalçınkaya'nın programdan ayrılma sebebi olarak geçen yıl kanalın sahibi Acun Ilıcalı ile yaşadığı sorun gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği iddia edilmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

MasterChef Türkiye ekibinin, Mehmet Yalçınkaya'dan boşalan jüri koltuğu için pek çok kişiye teklif götürdüğü iddia edildi. Acun Medya'nın Refika Birgül, Ömür Akkor, Fatih Tutak, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlere teklif götürdüğü iddia edildi. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ünlü şef Arda Türkmen'in teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Böylece MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten boşalan koltuğa Arda Türkmen getirilmiş oldu.

Acun Medya ve Arda Türkmen tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2022'nin Survivor'ın bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Arda Türkmen 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı. 2003 yılında Denizli'de askerlik yaptı.

Arda Türkmen, 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da bir mekanı işletti, 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser ve organizasyonda yöneticilik yaptı.

2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu. 2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. 2010 yılında CNN Türk televizyonu için ‘’Arda’nın mutfağı‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılı Nisan ayında Roka Davet’i sattı.

2012 yılında Sabah gazetesinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başlayan Türkmen, 2013 yılında Hürriyet pazar ekinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya geçti. 2013 yılında Leblon'u kapatarak, Forneria’yı açtı.

2021 yılı itibariyle Arda’nın Mutfağı programı, 11’inci sezonuyla Türk televizyonlarının kesintisiz yayın hayatına devam eden en uzun soluklu yemek programı unvanına sahip oldu. Arda ile Omuz Omuza programı dördüncü sezonuyla yine aynı kanalda devam ediyor.