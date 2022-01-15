Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 11:20
Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

14 Ocak Cuma günü MasterChef 2021'in final gecesinde şampiyon belli oldu.

6 aylık mücadelenin ardından Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin şampiyonluk için 3 ayrı etapta yarıştı. İmza tabaklarının tadılmasının ardından şampiyon belli oldu.

İşte MasterChef 2021 şampiyonu ve gecenin detayları...

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

Sezon boyunca rekabet eden Hasan ve Eren, dün gece gerçekleştirilen final bölümünde son kez şampiyonluk için yarıştılar.

Canlı yayında gerçekleşen nefes kesen mücadelenin sonucu; Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın imza tabaklarını puanlaması ile birlikte belli oldu. 

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MASTERCHEF FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İki günden oluşan final yarışmasında, yarışmacılar 13 Ocak Perşembe günü aynı malzemeler ile yarışmada ilk yaptıkları yemekleri, dört ana malzeme ile yaptıkları yaratıcı yemekleri ve hayatlarının dönüm noktası olan yemekleri yaptılar. 

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar tüm özverileriyle yarışırken 3 oyunun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan aldı.

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MasterChef şampiyonluk yarışının sonucunu belirleyecek olan tabaklar canlı yayında yapıldı. Sezonun son tabakları olan imza tabağında; Eren 'bostan' ismini verdiği ve kuzu eti ağırlıklı bir tabakla jüri karşısına çıkarken Hasan ise kaz ciğeri kullandığı imza tabağına ise 'hayat' adını verdi. 

Mehmet Yalçınkaya, Hasan ve Eren'in yemeklerine 8'er puan verdi. Danilo Zanna Hasan'ın yemeğine 8, Eren'in tabağına ise 9 puan verdi. 

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

İkinci turu 14 Ocak Cuma günü gerçekleşen final yarışmasında Hasan ve Eren son defa ünlü şeflerin karşısına çıktı.

MasterChef 2021 şampiyonu olmak için yarışan Eren ve Hasan, ilk turda Türk mutfağı menüsü, 2. turda ise uluslararası mutfaktan menülerle yarıştı. MasterChef şampiyonunun belli olacağı finaldeki son turda ise Eren 'bostan', Hasan ise 'hayat' adını verdiği imza yemekleriyle şeflerin karşısına çıktı.   

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

Uluslararası menü oyununun sonunda verilen puanlarla birlikte Eren 24, Hasan 21 puan topladı.

Böylece genel toplamda Eren 108, Hasan 103 puana ulaştı. 

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MasterChef'te finalin 2. gününün ilk etabında Eren 19, Hasan ise 23 puan aldı. Böylece Hasan ilk gün sonunda 59 olan puanını 82'ye yükseltti. Eren ise 65 olan puanını 84'e çıkarttı. Hasan, ilk gün sonunda 6 olan puan farkını 2'ye indirdi. 

Hasan’ın uluslararası mutfak menüsünde deniz mahsüllü connoli, atlas ve churro yer alırken Eren'in menüsünde ise doğa, zarzuela ve külah isimli yemekler ve tatlı vardı. 

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MasterChef 2021 şampiyonunu belirleyen puanları ise Somer Sivrioğlu belirledi. Sivrioğlu, Hasan'ın yemeğine 8 puan verirken Eren'e 9 puan verdi. 

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de altı aylık maraton, aylarca süren mücadelenin ardından sona erdi. MasterChef’te kazanan toplamda 134 puan alan Eren Kaşıkçı oldu.

İkinci olan Hasan ise 127 puan topladı. 

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ

Somer şef, MasterChef Türkiye büyük ödülünü canlı yayında açıkladı. Bu yılın ödülü olarak verilecek araba final gecesinde yarışmacılara tanıtıldı.

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef 2021'i şampiyonlukla tamamlayan Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehir gezdiğini belirten Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katıldı. Eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında çalıştığı otelde tanıştıklarını ve birlikte Bodrum’a yerleştiklerini, daha sonra 2017 yılında evlendiklerini ve Gökçeada'ya taşındıklarını söylüyor. 

Ailesi ile birlikte Gökçeada'da yaşayan Eren’in bir çocuğu var. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm bölümü öğrencisi olduğunu fakat bölümünü tamamlamadığını dile getiren Kaşıkçı, özel bir aşçılık okuluna giderek profesyonel eğitim aldı.


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