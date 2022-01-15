Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü
MasterChef şampiyonluk yarışının sonucunu belirleyecek olan tabaklar canlı yayında yapıldı. Sezonun son tabakları olan imza tabağında; Eren 'bostan' ismini verdiği ve kuzu eti ağırlıklı bir tabakla jüri karşısına çıkarken Hasan ise kaz ciğeri kullandığı imza tabağına ise 'hayat' adını verdi.
Mehmet Yalçınkaya, Hasan ve Eren'in yemeklerine 8'er puan verdi. Danilo Zanna Hasan'ın yemeğine 8, Eren'in tabağına ise 9 puan verdi.
İkinci turu 14 Ocak Cuma günü gerçekleşen final yarışmasında Hasan ve Eren son defa ünlü şeflerin karşısına çıktı.
MasterChef 2021 şampiyonu olmak için yarışan Eren ve Hasan, ilk turda Türk mutfağı menüsü, 2. turda ise uluslararası mutfaktan menülerle yarıştı. MasterChef şampiyonunun belli olacağı finaldeki son turda ise Eren 'bostan', Hasan ise 'hayat' adını verdiği imza yemekleriyle şeflerin karşısına çıktı.
MasterChef'te finalin 2. gününün ilk etabında Eren 19, Hasan ise 23 puan aldı. Böylece Hasan ilk gün sonunda 59 olan puanını 82'ye yükseltti. Eren ise 65 olan puanını 84'e çıkarttı. Hasan, ilk gün sonunda 6 olan puan farkını 2'ye indirdi.
Hasan’ın uluslararası mutfak menüsünde deniz mahsüllü connoli, atlas ve churro yer alırken Eren'in menüsünde ise doğa, zarzuela ve külah isimli yemekler ve tatlı vardı.
MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef Türkiye’de altı aylık maraton, aylarca süren mücadelenin ardından sona erdi. MasterChef’te kazanan toplamda 134 puan alan Eren Kaşıkçı oldu.
İkinci olan Hasan ise 127 puan topladı.
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ
Somer şef, MasterChef Türkiye büyük ödülünü canlı yayında açıkladı. Bu yılın ödülü olarak verilecek araba final gecesinde yarışmacılara tanıtıldı.
MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef 2021'i şampiyonlukla tamamlayan Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehir gezdiğini belirten Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katıldı. Eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında çalıştığı otelde tanıştıklarını ve birlikte Bodrum’a yerleştiklerini, daha sonra 2017 yılında evlendiklerini ve Gökçeada'ya taşındıklarını söylüyor.
Ailesi ile birlikte Gökçeada'da yaşayan Eren’in bir çocuğu var. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm bölümü öğrencisi olduğunu fakat bölümünü tamamlamadığını dile getiren Kaşıkçı, özel bir aşçılık okuluna giderek profesyonel eğitim aldı.
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