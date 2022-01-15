Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef şampiyonu 2021 Masterchef şampiyon ödülü

MasterChef'te finalin 2. gününün ilk etabında Eren 19, Hasan ise 23 puan aldı. Böylece Hasan ilk gün sonunda 59 olan puanını 82'ye yükseltti. Eren ise 65 olan puanını 84'e çıkarttı. Hasan, ilk gün sonunda 6 olan puan farkını 2'ye indirdi.

Hasan’ın uluslararası mutfak menüsünde deniz mahsüllü connoli, atlas ve churro yer alırken Eren'in menüsünde ise doğa, zarzuela ve külah isimli yemekler ve tatlı vardı.