MasterChef Türkiye'de elemelerde bir ilk yaşandı: Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:58

Güncelleme: 31.07.2023 - 08:58

TV8'de izleyicilerle buluşan Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda eden aşçının yaptığı hata geceye damga vurdu.

MasterChef'te bu hafta iki takımdan da eleme adayları çıktı. Eleme adayları olan Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Büşra, Eda ve Batuhan iki etaplı oyunda mücadele etti.

YARATICILIK MÜCADELESİ

Yaratıcılık oyununda yarışmacılar iki üründen tabak yapmaya çalıştı. Yarışmacılara, Yedikule marulu ve kerevit ürünleri verilirken süre 45 dakika olarak belirtildi. Mehmet şef, kerevitte pişirme tekniğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yedikule marulu ve kerevit ürünlerinden en yaratıcı tabakları yapan ve hayallerine devam eden yarışmacılar belli oldu. En başarılı tabak yapan yarışmacı Tolga oldu. Tolga'dan sonra ikinci tura kalmadan potadan kurtulan yarışmacılar Batuhan ve Mert oldu.

SOMER ŞEF'İN TABAĞINI YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Son dörde Çağatay, Büşra, Eda ve Rıfat kaldı. Yarışmacılar Somer Şef'in 'Kiraz Yaprağı Sarması' adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

KASNAĞI TABAKTA UNUTTU

1 saat sürenin ardından yarışmacılar yemekleri bitirdi. Büşra tabaktan kasnağı çıkarmayı unuttu.

Büşra bu durum karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Eda, Rıfat ve Çağatay Büşra'yı teselli etmeye gitti. Büşra, "Bitsin bugün" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

SOMER ŞEF: HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR GECE

Somer şef, "Hepimiz için zor bir gece. Masterchef tarihinde elemelerde ilk defa bir yarışmacımız tabak değerlendirmesine gerek kalmadan yarışmaya veda ediyor. Aramızda yaptığımız değerlendirmede diğer tabaklarda büyük hatalar dahi olsa içerisinde kasnak unutulan bir tabağı değerlendirmeye alamayacağımızı aramızda konuştuk. Hepinizin üzgün olduğunu biliyoruz, bizler de çok üzgünüz" dedi.

BÜŞRA: ÇAĞATAY'IN SESİNİ DUYUNCA FARK ETTİM

Büşra ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir konuşma hazırlamamıştım. Çıkarım diye düşünüyordum aksine. Çağatay'ın sesini duyunca fark ettim kasnak unuttuğumu. Üzgünüm size bir tabak tattıramadığım için. Diğer tabakları da tadamadınız benim yüzümden. Bu sene gerçekten çok istiyordum, istemek yetmiyormuş. Daha çok yemek yapmak istiyordum burada."

YENİ YARIŞMACI BELLİ OLDU

Öte yandan bu haftanın yeni yarışmacısı belli oldu. 2019 yılında finalistlerden biri olan Alican yarışmaya dahil oldu.