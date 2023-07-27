MasterChef All Star haftanın eleme adayları kim oldu? 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef All Star'da yarışmacıların kıyasıya mücadelesi her geçen gün artarak devam ediyor. MasterChef All Star'da 26 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümde son eleme adayının kim olduğu belli oldu. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
26 Temmuz akşamı MasterChef All Star'da takımların dokunulmazlık için ikinci mücadelesi gerçekleşti. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 ülkeden 7 yerel lezzet yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun kazanını mavi takım oldu.
TAKIM OYUNU YEMEK KAZANANLARI
Biryani tarifi - Mavi takım
Mantarlı risotto tarifi - Mavi takım
Paella tarifi - Kırmızı takım
Onigiri tarifi - Mavi takım
Özbek pilavı tarifi - Kırmızı takım
Fried rice tarifi - Kırmızı takım
Patatesli tahdig tarifi - Mavi takım
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için ikinci kez tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık için yarışan yarışmacılardan jüriler Kahramanmaraş yöresine ait eli böğründe tarifi yapmalarını istedi.
Şeflerin yaptığı tadım sonucu bireysel dokunulmazlığın sahibi olan isimi AYAZ oldu. Dokunulmazlığı alan Ayaz, bu akşam potaya giden ilk isim olarak Mert'in adın verdi. Oylama sonucu 4. aday olarak ve gecenin ikinci potaya giden isim Çağatay oldu.
MASTERCHEF ALL STAR'DA BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
1. Tolga
2. Rıfat
3. Mert
4. Çağatay
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