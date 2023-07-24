MasterChef'te şaşırtan eleme... MasterChef All Star kim elendi? 23 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:28

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 2023 yarışmasında MasterChef'e veda eden ismin kim olduğu açıklandı. Yarışmacılar hafta boyu çıktıkları üç takım oyununda en iyi olmak için yarıştı. Kaybeden takımdan iki isim potaya dahil oldu. Peki, MasterChef All Star kim elendi? 23 Temmuz 2023 dün akşam MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz MasterChef'te kim gitti? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ? (23 TEMMUZ)

MasterChef'te ikinci haftanın veda eden ismi belli oluyor! Yarışmacılar, mavi ve kırmızı takım olarak üç defa takım oyununda rekabet etti. Kaybeden takımdan 7 isim potaya girdi.

Eleme adayları ise; Ayaz, Mert, Büşra, Eda, Burcu, Çağatay, Gamze olmuştu.

Yarışmacılara eleme oyununun ilk etabında isot salçası ve keçi sütü verildi. Bu ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkarmaları talep edildi.

Eda, isot salçası ile tatlı yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Eda'nın salçadan başarılı bir tatlı çıkarması sonrasında şapka çıkaracağının sözünü vermişti. Şefler tarafından beğenilen tatlıya böylece Mehmet Şef şapka çıkardı.

İkinci tura kalan Ayaz, Çağatay, Gamze ve Burcu, Danilo Şef'in "Çıtırlık" adlı tabağını yaptı. Son ikiye kalan Gamze ve Burcu arasından kimin gideceği Mehmet Şef açıkladı.

MasterChef All Star yarışmasına bu hafta veda eden isim Burcu oldu.