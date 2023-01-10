MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim belli oldu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 08:51

Güncelleme: 10.01.2023 - 08:51

MasterChef Türkiye’de finalin adı dün yayınlanan bölüm ile açıklığa kavuştu. TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan yemek programında, Metin ve Ayaz finale adını yazdırabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Gün sonunda Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmesiyle en yüksek puanı alarak finale çıkan ve yarın Kıvanç’ın rakibi olacak yarışmacı belli oldu.

Gün sonunda Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmeleriyle finale çıkan isim Metin Yavuz oldu.

Final için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan Ayaz 58 puan alarak yarışmaya 3. olarak veda etti.

MasterChef finali bu akşam gerçekleşecek. İki yarı finalist arasında yapılacak olan düello sonucunda bir kişi MasterChef Türkiye 2022 sezonu şampiyonu olacak.