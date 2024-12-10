MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı?
MasterChef Türkiye'de yeni haftada mavi takımın kaptanlığını kazanan yarışmacı araştırılıyor. Peki, MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı?
MasterChef Türkiye'de adını son 6'ya yazdırmayı başlayan yarışmacılar yeni hafta için önlüklerini giydi. Yeni haftanın kaptanları ise merak edildi. Peki, MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de geçen hafta elenerek 9 olan isim Emre oldu.
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın kaptanı olan isim Kerem oldu. Kerem, kırmızı takımın kaptanı olarak Semih'i seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Kerem
Alper
Onur
Erim
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Semih
Şirin
Beyza
Eda
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptanlık #Kaptan
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