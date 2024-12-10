Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:25

Güncelleme: 10.12.2024 - 00:25

MasterChef Türkiye'de adını son 6'ya yazdırmayı başlayan yarışmacılar yeni hafta için önlüklerini giydi. Yeni haftanın kaptanları ise merak edildi. Peki, MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta elenerek 9 olan isim Emre oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın kaptanı olan isim Kerem oldu. Kerem, kırmızı takımın kaptanı olarak Semih'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kerem

Alper

Onur

Erim

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Semih

Şirin

Beyza

Eda