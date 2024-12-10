MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Türkiye'de yeni haftada mavi takımın kaptanlığını kazanan yarışmacı araştırılıyor. Peki, MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:25

MasterChef Türkiye'de adını son 6'ya yazdırmayı başlayan yarışmacılar yeni hafta için önlüklerini giydi. Yeni haftanın kaptanları ise merak edildi. Peki, MasterChef'te mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta elenerek 9 olan isim Emre oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın kaptanı olan isim Kerem oldu. Kerem, kırmızı takımın kaptanı olarak Semih'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kerem

Alper

Onur

Erim

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Semih

Şirin

Beyza 

Eda


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptanlık #Kaptan

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!
MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu nasıl?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu nasıl?
MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi

MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler