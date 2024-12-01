MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 1 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de 1 Aralık'da yarışmaya veda eden isim araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 1 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...
MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda geride sadece 10 yarışmacı kaldı. Kıyasıya rekabetin sürdüğü haftada 4 isim eleme potasına dahil olurken 6 isim yeni haftayı garantiledi. Potada yer alan isimler 1 Aralık gecesinde 2 turdan oluşan eleme gecesinde ter dökecek. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 1 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...
ELEME ADAYLARI KİM?
Kaan
Şirin
Semih
Kerem
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
2 turdan oluşan eleme gecesinin ardından yarışmaya veda eden isim belli olacalk.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #eleme #kim
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