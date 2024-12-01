Yayınlanma: 01.12.2024 - 20:37

Güncelleme: 01.12.2024 - 20:37

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda geride sadece 10 yarışmacı kaldı. Kıyasıya rekabetin sürdüğü haftada 4 isim eleme potasına dahil olurken 6 isim yeni haftayı garantiledi. Potada yer alan isimler 1 Aralık gecesinde 2 turdan oluşan eleme gecesinde ter dökecek. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 1 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

ELEME ADAYLARI KİM?

Kaan

Şirin

Semih

Kerem

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

2 turdan oluşan eleme gecesinin ardından yarışmaya veda eden isim belli olacalk.