Tek tencerede hazırlanabilen enfes bir lezzet: MasterChef Chilli Con Carne nasıl yapılır?
Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Chilli Con Carn,; kıyma, fasulye, domates ve bolca baharatın müthiş uyumuyla hazırlanıyor. Tek tencerede pratik bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için enfes bir seçenek. İşte Chilli Con Carne tarifi...
Lezzetli, baharatlı ve doyurucu bir yemek arayanlar için Chilli Con Carne mükemmel bir tercih! Özellikle soğuk günlerde iç ısıtan bir seçenek olan Chilli Con Carne, hem pratik hem de tek başına doyurucu bir akşam yemeği olarak sofralarınızda yerini alacak. Tek tencerede kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes tarifle, farklı bir lezzet deneyimine hazır olun!
MALZEMELER
500 gram kıyma (dana veya kuzu)
1 adet büyük soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet kırmızı biber (doğranmış)
1 adet yeşil biber (doğranmış)
2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı haşlanmış kırmızı fasulye (konserve de olabilir)
1 su bardağı haşlanmış mısır
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı acı toz biber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su veya et suyu
1 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı)
Limon dilimleri ve taze kişniş (servis için)
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından kıymayı tencereye ekleyip, kahverengi olana kadar kavurun.
Doğranmış soğanı ve sarımsağı kıymaya ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin.
Domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Kimyon, toz kırmızı biber, acı toz biber, tuz, karabiber ve kakao (eğer kullanıyorsanız) ekleyin. Baharatların kokusu çıkana kadar kavurun.
Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ekleyin. Üzerine su veya et suyunu ilave edin. Bir adet defne yaprağını ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra ocağı kısın, haşlanmış kırmızı fasulye ve mısırı ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 20-30 dakika kadar pişirin. (Tencerenin kapağını arada açarak karıştırmayı unutmayın.)
Chilli Con Carne’yi sıcak olarak, yanında limon dilimleri ve taze kişnişle servis edebilirsiniz.
Yanında pilav, tortilla ekmeği veya nachos ile servis edilebilir.
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