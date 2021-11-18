MasterChef yarışmacısının yemeğinden çıkan parça dikkat çekti

18 Kasım 2021 Perşembe, 15:14

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin son bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı yarışmada takımlar, şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti. Balkan ülkelerine özgü beş yemeğin yer aldığı oyunun sonunda, ünlü şefler tadım yaptı.

Değerlendirme sırasında Danilo Zanna'nın ağzına, tattığı yemekten çıkan bir parça geldi.

Görkem'in hazırladığı yemekten çıkan parçayı gösteren Zanna, bunun ne olduğunu sordu.

YEMEKTEN ÇIKAN PARÇA PLASTİK Mİ?

Şefler, çıkan parçanın plastik olmasından şüphelendi.

Ancak parçayı iyice inceleyen şefler, karidesin iyi temizlenmediği için kıkırdağının yemekte kaldığı fikrinde hemfikir oldular.