Tedavisi olmayan hastalığa yakalandığı iddia edilmişti: Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den açıklama geldi
TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alarak bir hayran kitlesi oluşturan Emre Büber'in ani vedası, yarışmanın hayranlarını üzmüştü. Parkinson hastası olduğu iddia edilen Büber, son olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Fenomen yarışma programı MasterChef'te 11. haftada elenen isim Emre Büber olmuştu. Yarışmada olduğu süre boyunca sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturan Büber'in vedası, izleyenleri üzmüştü.
'PARKİNSON TEŞHİSİ' İDDİASI
Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.
Ünlü fenomen Ata Benli'nin iddiasına göre, Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.
Benli, Emre Büber için ''Arkadaşlar Emre'nin
hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir
hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların
belirtisidir" sözlerini kullanmış, sevilen yarışmacının hasta olduğunu
iddia etmişti.
BÜBER'DEN AÇIKLAMA
Sosyal medyayada gündem olan bu iddia sonrası, Emre Büber, Instagram hesabından açıklama yaptı.
Büber, açıklamasında ''Medyada çıkan haberlerin hiçbiri
doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var