Tedavisi olmayan hastalığa yakalandığı iddia edilmişti: Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den açıklama geldi

14 Kasım 2021 Pazar, 11:01

Fenomen yarışma programı MasterChef'te 11. haftada elenen isim Emre Büber olmuştu. Yarışmada olduğu süre boyunca sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturan Büber'in vedası, izleyenleri üzmüştü.

'PARKİNSON TEŞHİSİ' İDDİASI

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

Ünlü fenomen Ata Benli'nin iddiasına göre, Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

Benli, Emre Büber için ''Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir" sözlerini kullanmış, sevilen yarışmacının hasta olduğunu iddia etmişti.

BÜBER'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyayada gündem olan bu iddia sonrası, Emre Büber, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Büber, açıklamasında ''Medyada çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde'' ifadelerini kullandı.