MasterChef yarışmacısının yaptığı hareket ünlü şefi kızdırdı: ‘Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin’
MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı Safanur’un hareketi dikkat çekti. Mehmet Şef ise eleme adayları arasında yer alan Safanur'un hareketine tepki gösterdi.
MasterChef 2021’in son bölümünde, bu haftanın eleme adayları olan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde mücadele etti. Ünlü şefler ise yarışmacılara ana ürün olarak fındık verdi ve yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.
Safanur ise tabağını süre dolmadan hazırlamayı başardı. Önünde tabağı tutan Safanur, yemekten artanları yemeye başladı.
‘TATMAYIZ YEMEĞİNİ’
Mehmet Şef ise eleme adayları arasında yer alan Safanur'un hareketine tepki gösterdi. Mehmet Şef, Safanur'a "Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin" dedi.
Safanur'un bu hareketinin çok riskli olduğunu söyleyen Şef Mehmet Yalçınkaya "Şu anda nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin. Tabak elinde ve diğerini yiyorsun. Oradan bir parça tabağın üzerine düşse sence biz onu alır mıyız? Tatmayız yemeğini. Üstelik kırılabilir bir şey yiyorsun" dedi
Safanur ise bu riskli hareketine rağmen ilk turda en başarılı 3 yarışmacıdan biri oldu ve MasterChef'te 1 hafta daha kalmayı garantiledi.
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