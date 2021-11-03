MasterChef Türkiye'de maaş krizi: Jüri değişecek mi?
MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi çıktığı ve Sivrioğlu'nun programdan ayrılacağı iddia edildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, reyting sıralamasındaki yerini koruyor.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışma, her gün farklı bir bölümle ekrana geliyor.
Bir kişinin büyük ödülü kazanarak hayallerine ulaştığı yarışmadada, jüriler arasında kriz olduğu iddia edildi.
"MAAŞ KRİZİ ÇIKTI"
Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden alması karşısında resti çekti.
Ata Benli'nin iddiasına göre; Somer Siviroğlu'nun son dönemdeki hal-hareket ve tutumu yapım tarafından hoş karşılanmıyor.
Bu gelişmelerin ardından Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı ve yarışmanın jüri koltuğunun gelecek sene değişeceği öne sürüldü.
Ancak iddialarla ilgili Acun Medya'dan net ve resmi bir açıklama gelmedi.
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