MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?
MasterChef'te final heyecanı başladı. Aylardır süren MasterChef mücadelesi sonunda yarışmacılardan biri şampiyonluk unvanının sahibi olacak. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?
MasterChef Türkiye programına, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ve Survivor yeni sezonu nedeniyle kısa bir ara verildi. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?
MASTERHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yayımlanan fragmanda MasterChef 2024 yeni bölüm ve final tarihi açıklandı. Ekran macerasına yılbaşı tatili nedeniyle ara veren MasterChef 9 Ocak 2025'de kaldığı yerden devam edecek.
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Tanıtıma göre, 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek.
Etiketler: #MasterChef 2024 #Masterchef Türkiye #MasterChef
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