Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:42

Güncelleme: 31.12.2024 - 00:23

MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ilk dörde kalmak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te ilk dörde kalan isim kim oldu? MasterChef Kerem mi Beyza mı elendi? MasterChef'te yarışmadan kim elendi?

MASTERCHEF'TE İLK ÜÇE KİM GİRDİ?

MasterChef'te ceket oyunlarının ardından oynanan oyunlarda kazanan isimler şöyle oldu:

Semih

Onur

Eda

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Beyza ve Kerem ilk dörde girebilmek için ter döktü. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi Kerem oldu. Yarışmaya veda eden isim Beyza oldu.