MasterChef'te ilk dörde kalan isim kim oldu? MasterChef Kerem mi Beyza mı elendi? MasterChef'te yarışmadan kim elendi?

MasterChef Türkiye'de finale geri sayım devam ediyor. 5 ismin ceketini aldığı yarışmada gerçekleşen oyunların sonunda bir isim MasterChef Türkiye'ye veda edecek. İlk dörde giren üçüncü isim ise belli oldu. Peki, MasterChef'te ilk dörde kalan isim kim oldu? MasterChef Kerem mi Beyza mı elendi? MasterChef'te yarışmadan kim elendi?

MasterChef'te ilk dörde kalan isim kim oldu? MasterChef Kerem mi Beyza mı elendi? MasterChef'te yarışmadan kim elendi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:42

MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ilk dörde kalmak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te ilk dörde kalan isim kim oldu? MasterChef Kerem mi Beyza mı elendi? MasterChef'te yarışmadan kim elendi?

MASTERCHEF'TE İLK ÜÇE KİM GİRDİ?

MasterChef'te ceket oyunlarının ardından oynanan oyunlarda kazanan isimler şöyle oldu: 

  • Semih
  • Onur
  • Eda

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Beyza ve Kerem ilk dörde girebilmek için ter döktü. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi Kerem oldu. Yarışmaya veda eden isim Beyza oldu.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #yarışmacı #masterchef Kerem

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