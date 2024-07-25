MasterChef'in 12. yarışmacısı kim oldu? MasterChef'te önlüğü kim aldı?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 21:01

Güncelleme: 26.07.2024 - 00:16

MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 1 isim belli olmuştu. Kadronun ikinci ismi ise bugün belli oldu. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'in 12. yarışmacısı...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

3. grubun ikinci günü yaratıcılık etabı ile başladı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkaran isim olan Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

3. GRUP YARIŞMAYA BAŞLADI...

12 kişilik 3. gruptan ana kadroya giren ilk isim Semih oldu. Semih zerdeçal kullanılan ikinci turda en başarılı tabağı çıkaran isim oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR...

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih