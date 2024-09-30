MasterChef'in en genç yarışmacısıydı... MasterChef Bera kim, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:39

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:39

MasterChef Türkiye yarışmacısı Bera Altaş'ın yaşamı merak ediliyor. MasterChef Türkiye 2024 sezonunda yeeklerden ana kadroya dahil olmayı başaran Bera'nın kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Bera kim, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI BERA KİMDİR?

18 yaşında olan Bera Altaş Uzak Doğu restoranında çalışırken 6 yıllık tecrübe edindiği yarışmada söylemişti. MasterChef Türkiye'nin 8 haftasında elenen Bera, yarışmayı 19. olarak tamamladı. Yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim olan Bera ana kadroda yer aldığı ikinci haftasında yarışmaya veda etti.