MasterChef Adana kebap nasıl yapılır? Enfes Adana kebap tarifi...

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:11

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:11

Adana kebap sadece bir yemek değil, aynı zamanda Türk mutfak kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan bir lezzet mirasıdır. Evde hazırladığınız bu kebap, dışarıda yediğiniz kadar lezzetli olabilir ve mangalda pişirmenin verdiği keyfi yaşatabilir. Peki, MasterChef Adana kebap nasıl yapılır? İşte, enfes Adana kebap tarifi...

ADANA KEBAP TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu kıyma (dana ve kuzu karışımı da olabilir)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet maydanoz (isteğe bağlı)

ADANA KEBAP YAPILIŞI

İlk olarak, kuzu kıymanın içine ince ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin.

Kıyma karışımına biber salçasını, pul biberi, kimyonu, karabiberi ve tuzu ekleyin.

Karışımı iyice yoğurun.

Yoğurma işlemi en az 10 dakika sürmelidir, çünkü kıymanın baharatlarla iyice özleşmesi gerekmektedir.

Hazırladığınız kıyma harcını streç filme sararak buzdolabında en az 1 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Kebap harcını şişlere düzgünce yerleştirin.

Eğer evde şiş yoksa, uzun ve ince köfteler şeklinde elinizle de şekil verebilirsiniz.

Eğer mangal kullanıyorsanız, Adana kebapları mangalda orta ateşte çevirerek pişirin.

Mangalda pişiremiyorsanız, evde fırının ızgara kısmını kullanabilirsiniz.

Fırında 200 derecede ızgara modunda yaklaşık 10-12 dakika boyunca kebapları pişirin.

Ara sıra çevirerek her iki tarafının da eşit pişmesini sağlayın.

Adana kebap, genellikle lavaş ekmeği ve közlenmiş domates, biber ile servis edilir.

Yanına sumaklı soğan salatası ve yeşillik ekleyerek lezzeti daha da artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!