MasterChef'in favori yemeklerinden: Şeflerin gözdesi: Ratatouille (Ratatuy) tarifi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 22:58

Güncelleme: 04.07.2024 - 22:58

MasterChef 2024 düellolar başladı. Her bölümü başka tariflerle ekrana gelen yarışmada dünya mutfağına sıklıkla yer veriliyor. Bu akşam ise iştah kabartan Ratatouille yemeği istendi. İşte, MasterChef'leri aratmayacak Ratatouille tarifi...

RATATOUİLLE TARİFİ

Malzemeler

Domates Sosu İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet soğan

1 adet kapya biber

2 adet domates

3-4 dal taze kekik

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Sebzeler İçin:

2 adet orta boy kabak

2 adet orta boy patlıcan

1 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay bardağı zeytinyağı

Üzeri İçin:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 Dal taze kekik

Yapılış