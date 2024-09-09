8 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İddialı yarışmacıların mutfakta sergilediği performanslar, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiliyor. Peki, 8 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen iddialı yarışmacılar, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ancak yarışma ilerledikçe, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda etmesi kaçınılmaz hale geliyor. Peki, 8 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nigar
Beril
Alper
Muratcan
Eda
Zeynep
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'in ilk etabında başarılı performans gösteren Alper, Eda ve Nigar, üst tura yükselmeyi başardı. İlk etaptan geçemeyen Muratcan, Zeynep, Beril ve Akın ise ikinci etapta yeniden yarışma şansı buldu. Bu etapta yarışmacılardan, Somer Şef'in özel tabağı olan "The Alice"i en iyi şekilde yapmaları istendi. Şefler tarafından değerlendirilen tabaklar arasında en başarısız bulunan yarışmacı, MasterChef'e veda etti. İkinci etapta beklentileri karşılayamayan Zeynep, şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden isim oldu.
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