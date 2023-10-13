Masterchef'te 13 Ekim'de ödül oyununu kim kazandı? Allstar'da ödül oyununda hangi takım kazandı?
Masterchef Allstar'da 3 takım oyunun ardından eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk takım oyununu kaybeden mavi takımdan Tahsin ve Kıvanç eleme adayı oldu. Kırmızı takımın haftanın ikinci takım oyununu kaybetmesinin ardından Kerem ve Kıvanç eleme adayı oldu. Ardından üçüncü takım oyunu da kaybeden kırmızı takımdan Esra ve Metin potaya giren isimler oldu. Eleme adaylarının 6'sının belirlenmesinin ardından bugün oynanacak ödül oyununda büyük ödülü kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te 13 Ekim'de ödül oyununu kim kazandı? Allstar'da ödül oyununda hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...
13 Ekim'de yayımlanan bölümde yarışmacılardan istenen ana ürün kabak oldu. Eşleşen yarışmacılar başrolde kabağın olduğu ara sıcak, tatlı, ana yemek gibi tabaklar çıkarak karşı takımdan daha başarılı olamaya çalışacak. Peki, Masterchef'te 13 Ekim'de ödül oyununu kim kazandı? Allstar'da ödül oyununda hangi takım kazandı?
ALLSTAR'DA BİRİNCİ TAKIM OYUNUNDA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Salı akşamında oyanan ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan 9 ilden 9 pide istedi. Yarışmacılar, bir saat sürede karşı takımdan daha başarılı olmak için ter döktü. verildi. İşte, menüdeki pideler:
Cemre - Tolga : Şerbetli pide
Barış - Batuhan : Patatesli Kır pidesi
Sergen - Ayaz : Cantık pidesi
Alican - Azize : Bıçak arası
Eren - Metin : Cicirya pidesi
Kerem - Dilara : Nazilli pidesi
Tahsin - Esra : Cıvıklı pide
Barbaros - Tanya : Trabzon yağlısı
Hasan - Kıvanç : Bafra pidesi
6-3 skorlar ilk yarışı kazanan kırmızı takım oldu. Potaya girmemek isteyen mavi takımdan yarışmacılar dokunulmazlıko yununda en başarılı "tamales" yemeğini yapmaya çalıştı. Gecenin en başarılı tabağını yapan isim ise Batuhan oldu. Batuhan'ın haftanın ilk eleme adayı olarak seçtiği isim Tahsin oldu. Yapılan oylamada çıkan iism Sergen oldu.
ALLSTAR'DA İKİNCİ TAKIM OYUNUNDA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Masterchef'te ikinci kaptanlık oyununda 45 dakikada Krem Karemel yapıldı.. 9 farklı eşleşme ve 1 ürünün yapıldığı turda tüm yarışmacılar rakibinden daha başarılı tatlıyı yapmaya çalıştı... Eşleşme ise şöyle:
Metin - Eren
Tolga - Dilara
Barbaros - Azize
Esra - Cemre
Ayaz - Sergen
Barış - Tanya
Alican - Tahsin
Kıvanç - Hasan
Kerem - Batuhan
Takım oyununu kazanan mavi takım oldu. 4 - 0'lık skorla kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Metin eleme adayı olarak Kerem'i seçti. Oylama sonucunda potaya giren isim ise Kıvanç oldu.
ALLSTAR'DA ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Allstar'da yarışmacılardan istenen Akdeniz Bölgesi Mutfağı'ndan yedi yemek oldu. 50 dakika içinde yarışmacılar karşı takımdan daha başarılı yemekler yapmak için ter döktü.
Gecenin yemekleri:
Akdeniz Bölgesi Mutfağı
Batırık
Gazel böreği
Sarımsaklı köfte
Tarsus lahmacun
Sazan dolması
Şiş köfte ve Antalya piyazı
Kerebiç
5-2 skorla kazanan mavi takım oldu. Böylece ikinci ve üçüncü takım oyununu kazanan mavi takım haftanın da kazananı oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takımda ise haftanın son adayları olarak Metin ve Esra belirlendi.
ALLSTAR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Masterchef Allstar'da bu hafta 2. ve 3. takım oyunlarını kaybeden kırmızı takımdan Kerem, Kıvanç, Esra ve Metin aday olurken mavi takımdan ise Sergen ve Tahsin aday oldu.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar karşı takımdan daha başarılı yemekler yapmak için ter dökecek. Başrolde kabak olan yemekler yapacak yarışmacılar ara sıcak, tatlı, ana yemek gibi tabaklar çıkarak önce takım daha sonra bireysel oyunda başarılı olmak için ter dökecek...
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