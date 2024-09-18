Yayınlanma: 18.09.2024 - 23:02

Güncelleme: 19.09.2024 - 00:18

Haftanın üçüncü gününde, MasterChef’te her iki takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede, her iki takım da en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya yarıştı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef'te 18 Eylül Çarşamba günü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

En lezzetli yemekleri hazırlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

18 Eylül'de yapılan ikinci takım oyununu Mavi Takım kazandı. Yapılan dokunulmazlık oyununda Zübeyde dokunulmaz seçilirken Yudum'u direkt olarak potaya gönderdi. Oylamada iste bu haftanın dördüncü eleme adayı Beyza seçildi.