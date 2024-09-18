Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:16

Güncelleme: 18.09.2024 - 00:16

Haftanın ikinci gününde, MasterChef’te her iki takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan esnaf lokantası menüsüne uygun yemekler hazırlamalarını istedi. Zorlu geçen mücadelede, her iki takım da en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya yarıştı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef'te 17 Eylül Salı günü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

HAFTANIN İLK TAKIM YARIŞINDA MENÜDE NELER VARDI?

Haftanın ilk takım yarışında esnaf lokantası yemeklerinin içinde yer alan menü şu şekilde oldu:

1- Mercimek çorbası

2- Patates püresi

3- Taze fasulye

4- Kadınbudu köfte

5- Kuzu kapama

6- Nohutlu işkembe

7- İç pilavı

8- Etli biber dolması

9- Kalburabastı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

En lezzetli yemekleri hazırlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Alper oldu.

MASTERCHEF'TE 17 EYLÜL SALI GÜNÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 17 Eylül tarihli bölümünde oynanan takım oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise kendi içinde dokunulmazlık mücadelesine girdi. Alper dokunulmazlığı kazanarak, eleme potasına Şirin'i gönderdi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Kırmızı Takım

Erim (Kaptan)

Semih

Kaan

Zübeyde

Beyza

Yudum

Hakan

Ayşe

Bera

Akın

Mavi Takım

Alper (Kaptan)

Onur

Emre

Eda

Kerem

Şirin

Ezgi

Nigar

Muratcan

Nevzat