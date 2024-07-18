MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?
MasterChef'te yarışmacılar büyük bir heyecanla yarışmaya devam ediyor. Ana kadroya ilk gruptan 5 yarışmacının dahil olduğu haftada geride kalan yarışmacılar yedeklere dahil olmak için kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda 4 isim yedeklerde yer alması için seçildi. Peki, MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?
MasterChef 2024'ün ilk yarışmacıları bu hafta yayımlanan bölümlerle belli oldu. 5 ismin ana kadroya dahil olmasının ardından ilk gruptan geriye kalan 7 isim yedeklerde yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu? MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu? İşt ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN GİREN YARIŞMACILAR KİM?
Yedeklerin belirlendiği gecede iki etaptan oluşan bir değerlendirme yapıldı. İlk etapta en başarılı iki yemeği hazırlayan isim yedeklere dahil oldu. Kapari kullanılarak gerçekleştirilen yaratıcılık turunda en başarılı yemekleri hazırlayan iki isim Bera ve Huriye oldu.
İkinci etapta ise yarışmacılardan Özbek pilavı yapılması istendi. Bu turda en başarılı yemekleri hazırlayan isimler ise Bartu ve Şeyhmus oldu.
ANA KADRODAKİ İSİMLER...
MasterChef 2024 ana kadrosuna şu ana kadar 5 isim dahil oldu. Bu isimler:
Zeynep
Onur
Hakan
Deniz
Ümmühan
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