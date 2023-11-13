MasterChef All Star'da yaprak dökümü: Elenen isim açıklandı
Fenomen yarışma programı MasterChef All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu yarışmada heyecan yine doruktaydı. Şeflerin elenen yarışmacıyı açıklamasıyla birlikte o isim sosyal medyada gündem oldu.
MasterChef All Star yeni bir eleme gecesi ile izleyiciyle
buluştu. Her hafta pazar akşamları gerçekleşen eleme oyununda, yarışmaya veda
eden isim açıklandı.
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme
potasına giden 7 yarışmacı belli oldu. Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican,
Tanya ve Batuhan elenmemek için yarıştı.
KIYASIYA MÜCADELE
Zorlu geçen gecede yarışmacılar ilk etapta Cunda kalamarı ve
rezene ile yaratıcılık tabağı yaparken ikinci etapta Somer Şef'in Shodai
patates köpüklü udon noodle tabağını yaptılar.
Tahsin, Batuhan ve Ayaz ilk etaptan yukarı çıkarak
MasterChef All Star'ın ilk 13'üne kalmaya hak kazanırken, Tanya, Dilara, Cemre
ve Alican ikinci etapta yarıştı.
İkinci etaptan ilk çıkan isim de MasterChef 2019 şampiyonu
Cemre Uyanık oldu. İkinci isim ise dönem ve final arkadaşı Alican Sabunsoy
oldu.
VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
MasterChef All Star'ın yeni bölümünde elenen isim açıklandı.
Zorlu geçen mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim 2021 sezonunda
yarışan Dilara ile son ikiye kalan Tanya oldu.
Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı ilk olarak MasterChef 2020
sezonunda yarışmıştı. Eleme sonrası gözyaşlarını tutamayan Tanya, hem şefleri
hem de izleyicileri ağlattı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Tanya'nın elenmesinin açıklanmasıyla birlikte MasterChef sosyal medyada gündem oldu.
Birçok kullanıcı 'Güzel yarıştın', 'Ağlaması içimi yaktı', 'Çok güzelsin Tanya hiç üzülme', 'Kaldığın yerden devam Tanya' gibi yorumlar geldi.
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