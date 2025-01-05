Yayınlanma: 05.01.2025 - 23:03

Güncelleme: 05.01.2025 - 23:03

20 ismin yer aldığı MasterChef Türkiye 2024 sezonunda geride sadece 4 isim kaldı. Yarı finalistlerin belli olduğu yarışmada final etabının ne zaman olacağı merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programının ne zaman sona ereceğim araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2024 finali ne zaman? MasterChef ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan etaplarda finalistler belli olacak. Final programı ise 11 Ocak Cumartesi gecesi canlı yayınla ekranlara gelecek. Sezonun finalisti 11 Ocak gecesi belli olacak.

MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye'de bu sezon yarı finale Eda Çağlayan, Kerem Bilginer, Semihcan Temiz ve Onur Üresin kaldı.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli