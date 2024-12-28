Yayınlanma: 28.12.2024 - 02:39

Güncelleme: 28.12.2024 - 02:39

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, 'yeşil renkte başlangıç, kırmızı renkte ana yemek, beyaz renkte bir tatlı' yaptı. İki etabın sonunda en çok puanı alan yarışmacı ilk 4'e giren ilk yarışmacı oldu. Peki, MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 27 Aralık Cuma MasterChef'te kim kazandı?

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı alan Semih ilk 4'e kalan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR