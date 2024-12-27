MasterChef'te son ceketin sahibi kim oldu? MasterChef'te 26 Aralık'ta kim elendi?
MasterChef Türkiye'de finale geri sayım başladı. 2 yarışmacının ceket için ter döktüğü geceden bir isim birinci olarak ayrıldı. Peki, MasterChef'te son ceketin sahibi kim oldu? MasterChef'te 26 Aralık'ta kim elendi?
MasterChef Türkiye'de finale geri sayım başladı. 6 yarışmacının geride kaldığı yarışma programında 5 isim ceketin sahibi oldu. Peki, MasterChef'te son ceketin sahibi kim oldu? MasterChef'te 26 Aralık'ta kim elendi? İşte ayrıntılar...
DÜN KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 7. olarak elenen isim Şirin oldu.
İLK CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?
MasterChef'te iki turdan oluşan yarışmanın ardından en çok puan alan Kerem ilk ceketin sahibi oldu. Kerem ilk etapta 21 ikinci etapta ise 30 puan alarak ilk ceketin sahibi oldu. Bu sene 50 puan sınırını geçmeyi başaran ilk isim Kerem oldu.
İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te ikinci ceketi kazanan isim yeni bir rekor kırarak Onur oldu. Onur iki oyunun toplamında şeflerden toplam 53 puan alarak ikinci ceketi giymeye hak kazandı.
ÜÇÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?
Salı günü gerçekleşen yarışmalarda en yüksek puanı alarak 3. ceketi kazanan yarışmacı Eda oldu.
MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?
Erim, Semih ve Beyza'nın geride kaldığı gecede ceketin sahibi Beyza oldu.
MASTERCHEF'TE SON CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?
Erim ve Semih'in sona kaldığı MasterChef Türkiye 2024 sezonunda daha fazla puan alarak son ceketin sahibi olan yarışmacı Semih oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunu 6. olarak tamamlayıp yarışmadan elenen isim Erim oldu.
MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...
2011 - Muzaffer Şenduran
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
2023 AllStar - Esra Tokelli
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Dava ertelendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'