Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:26

Güncelleme: 27.12.2024 - 00:26

MasterChef Türkiye'de finale geri sayım başladı. 6 yarışmacının geride kaldığı yarışma programında 5 isim ceketin sahibi oldu. Peki, MasterChef'te son ceketin sahibi kim oldu? MasterChef'te 26 Aralık'ta kim elendi? İşte ayrıntılar...

DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 7. olarak elenen isim Şirin oldu.

İLK CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te iki turdan oluşan yarışmanın ardından en çok puan alan Kerem ilk ceketin sahibi oldu. Kerem ilk etapta 21 ikinci etapta ise 30 puan alarak ilk ceketin sahibi oldu. Bu sene 50 puan sınırını geçmeyi başaran ilk isim Kerem oldu.

İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci ceketi kazanan isim yeni bir rekor kırarak Onur oldu. Onur iki oyunun toplamında şeflerden toplam 53 puan alarak ikinci ceketi giymeye hak kazandı.

ÜÇÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?

Salı günü gerçekleşen yarışmalarda en yüksek puanı alarak 3. ceketi kazanan yarışmacı Eda oldu.

MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

Erim, Semih ve Beyza'nın geride kaldığı gecede ceketin sahibi Beyza oldu.

MASTERCHEF'TE SON CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

Erim ve Semih'in sona kaldığı MasterChef Türkiye 2024 sezonunda daha fazla puan alarak son ceketin sahibi olan yarışmacı Semih oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunu 6. olarak tamamlayıp yarışmadan elenen isim Erim oldu.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli