MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?

MasterChef 2024 sezonunda yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Gecenin en başarılı ismi mavi takımın kaptanı olacak. MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 21:33
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
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MasterChef2te 2. hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Dün gerçekleşen elemenin ardından yeni hafta yedeklerden dahil olan yarışmacının da katılmasıyla başladı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.

MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM KADROYA EKLENDİ?

Yedeklerde yer alan Yudum Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından ana kadroya dahil oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Yeni haftanın ilk gününde en başarılı köfte ekmeği yapan isim mavi takımın kaptanı olacak. 


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